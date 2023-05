Infirmiers libéraux de Corse : le coup de frein de l'ARS

Par ailleurs, Marie-Hélène Lecenne a souhaité rappeler « que depuis le 1er janvier il n’est plus possible de conjuguer l’activité des infirmiers libéraux remplaçants et celle des titulaires de manière concomitante ». « On avait autorisé exceptionnellement ce cumul d’activité pendant la crise Covid, mais d’un point de vue réglementaire ce n’est plus possible. Il est important de redire aux remplaçants qu’ils doivent veiller à intervenir dans un cadre qui soit conforme à la réglementation », a-t-elle souligné. Enfin, afin d’agir à tous les niveaux, l’ARS souhaite également développer une « logique de réactivation de viviers par la diplomation plus précoce des étudiants infirmiers ». « Nous avons développé cette année une approche avec des contrats d’alternance lors de la dernière année, afin de favoriser la mise en lien avec le futur employeur plus rapidement pour une partie des promotions », a de surcroit dévoilé Marie-Hélène Lecenne en précisant que 120 étudiants sont chaque année diplômés des deux Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Corse.



Avec la mise en place de ce « cadre contraignant », l’ARS espère qu’une « partie des infirmiers libéraux remplaçants » revienne prochainement dans un mode de salariat « parce qu’étant en situation de ne pas pouvoir avoir les revenus escomptés compte tenu du nouveau cadre et ne pas avoir de perspectives à court terme de pouvoir s’installer ». La directrice générale de l’agence a également remis sur la table la possibilité pour les infirmiers libéraux qui veulent donner un coup de main à un établissement de manière ponctuelle de signer des « contrats flash qui sont souples et relativement bien rémunérés ». Reste à voir si ces mesures seront suffisantes pour répondre aux carences d'effectifs des établissements de soins insulaires.