Inclusion numérique : Orange et Pôle Emploi lancent le « Orange Digital Center » à Ajaccio

Ce 1er juillet, Orange a officiellement lancé l’Orange Digital Center en Corse en partenariat avec Pôle emploi à Ajaccio.

Il s’agit d’un engagement du groupe en faveur de l’égalité numérique qui ambitionne, d ’ici 2025, de déployer ce dispositif dans l’ensemble des pays où il opère.



Concrètement les Orange Digital Centers sont des centres d’accompagnement et de développement des compétences numériques. De la formation au codage à la création d’entreprise, ils couvrent un large champ d’activités. « L’objectif de Pôle Emploi avec Orange, particulièrement pour la Corse, est de lutter contre la fracture numérique et notamment pour les demandeurs d’emploi les plus éloignés des outils digitaux dans leur quotidien, a expliqué Christian Sanfilippo , d irecteur régional d e Pôle emploi Corse . De plus en plus d’ employeurs demandent la maîtrise des outils numériques. Cette action est complémentaire d’autres outils que nous mettons à disposition ».



Ces ateliers sont totalement gratuits, d eux ateliers on t déjà été mis en place et Pôle Emploi prévoit d'organiser un atelier par mois. Le contenu des sessions est varié, on peut y découvrir plusieurs thématiques comme choisir un mot de passe robuste, sécuriser ses données et ses achats sur Internet , prévenir l’usurpation d’identité, optimiser son utilisation des sites internet du Service public , utiliser les réseaux sociaux ou encore maîtriser son image sur le web. « Orange Digital Center est un programme national, et nous sommes heureux de le lancer en Corse, a souligné Franck Rabourg , d irecteur régional d’Orang e . Nous sommes le premier opérateur dans l’île, cela nous paraissait important d’y favoriser l’inclusion numérique. Ce dispositif est possible grâce à nos ressources, mais aussi celles des partenaires. Ce programme s’adresse aux jeunes, aux séniors et aux demandeurs d’emploi. Cela peut se décliner sous forme d’ ateliers, mais aussi de webinaire ou escape game ».



En plus d'Ajaccio, 11 autres sites en France lancent également le programme, avant la création d’autres dans les années à venir.