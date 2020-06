Incidents entre supporters avant la rencontre Sedan-Bastia : 10 sedanais poursuivis

Philippe Jammes le Mardi 23 Juin 2020 à 07:26

L’enquête semble désormais bouclée et 10 personnes sont poursuivies après les échauffourées qui avaient opposé le 15 février dernier plusieurs dizaines de supporters sedanais et bastiais dans le centre-ville de Sedan, ceci quelques heures avant le match de National 2 entre les deux équipes de tête du championnat de National 2. Deux supporters bastiais avaient été blessés dans cette rixe.

Selon une source policière, ces 10 personnes, toutes Sedanaises, sont poursuivies pour « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens ». La majorité d'entre eux a reconnu les faits ».

Âgés de 25 à 40 ans, ils vont faire l'objet d'une composition pénale, une disposition qui permet d'éviter un procès. Ces pseudos supporters devront s’acquitter d’une amende et suivre un stage de citoyenneté.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales