Inceste : un colloque à Ajaccio pour mettre des mots sur les maux

Dans un autre registre, alors que la condamnation de l’auteur des faits est souvent essentielle pour les victimes, Arnaud Gallais déplore que « moins de 4% des personnes victimes de violences sexuelles dans leur enfance déposeront plainte ». « Sur ces 4%, il faut savoir que 73% des plaintes sont classées sans suite », souffle-t-il en fustigeant les nombreuses failles de la justice. Ielena Anglade a fait partie de ces victimes qui ont décidé de franchir le pas. Après des années de souffrance en silence, la jeune femme a eu le courage de tout déballer à l’aube de ses 17 ans et de déposer plainte. Mais elle ne savait alors pas que la suite serait également semée d’embûches. « Cela a été très long. À mes 19 ans, j’ai enfin reçu une convocation pour une confrontation, mais au final mon grand-père a tout avoué avant même que j’arrive dans le bureau. Et à partir de ses aveux, mon dossier est tombé dans les oubliettes de la justice pendant des années », glisse-t-elle en précisant que c’est parce qu’elle a souhaité aller jusqu’aux assises, comme seulement 0,4% des victimes, que les choses ont pris autant de temps. « Très souvent malheureusement, on essaye de convaincre les victimes de faire passer la procédure à un procès en correctionnel, transformant les faits non plus en crime mais en délit. On nous dit que cela désengorge les tribunaux et que l’affaire sera jugée plus vite. Moi, je n’ai rien voulu lâcher, mais c’est aussi à cause de cela que la procédure a duré 10 ans. Mais si mon affaire était passée en correctionnel, je l’aurais vraiment vécu comme une revictimisation », instille-t-elle en dévoilant qu’après un procès début 2020, son grand-père a finalement écopé de 15 ans de réclusion criminelle.



Il y a quelques années, souhaitant que son histoire puisse aider d’autres victimes la jeune femme a créé une chaine Youtube. Dans les vidéos qu'elle y poste, tout comme dans les documentaires auxquels elle accepté de participer, elle aspire à montrer la nécessité de parler pour sortir de l’enfer de l’inceste. « Il faut absolument faire une thérapie, mettre des mots sur ce que l’on a vécu », insiste-t-elle de livrant un message de résilience : « Malgré tout ce que l’on a vécu, on peut s’en sortir si on ne lâche pas l’affaire, si on se soutient entre nous. Moi, ce que je n’ai pas eu la chance d’avoir en 2010, ce sont des personnes pour me soutenir et des informations. Là ce que l’on met en place avec les différentes associations, avec le mouvement Be Brave c’est une chance pour les victimes de se dire je ne suis pas seule, je peux m’appuyer sur d’autres personnes ».