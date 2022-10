Incendies : les départs feu se multiplient en Haute-Corse

Si dans le courant de la matinée de ce vendredi le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse s'est employé à activer tous les moyens dont il disposait sur le feu de Pietracorbara - 50 sapeurs-pompiers, le commando 2 A ainsi que l'hélicoptère bombardier d'eau de la Corse-du-Sud - où les flammes ont détruit 410 hectares, l'après-midi il a dû faire face de surcroît à plusieurs départs de feu.



Il en a été ainsi à 15h20 en bordure de la route départementale 7 à Campitello, où des moyens des centres de Lucciana et Ponte-Leccia sont mobilisés.

Départ de feu aussi à Cardicciosa vers 16 heures à Ghisonaccia où sont intervenus plusieurs hommes du centre de secours local.

Le Cap Corse, déjà meurtri par les incendies de Olcani, Ogliastro et Pietracorbara a dû, encore faire face, à la même heure, aux flammes qui ont éclaté à Pozzo, sur le territoire de la commune de Brando.

Et toujours vers 16 heures, un nouvel incendie a éclaté sur la départementale 38 à Favalello.

Là ce sont les pompiers du centre de secours de Corte qui s'emploient à freiner la progression des flammes...