Incendie entre Sotta et Porto-Vecchio : la gendarmerie lance un appel à témoins

Ce jeudi 29 août 2024, un incendie s'est déclaré aux alentours de 15 heures dans le secteur de Pantanaghja, à Sotta, en Corse-du-Sud. Le feu, qui a rapidement progressé vers Arca-Pianelli sur la commune de Porto-Vecchio, a ravagé plus de 40 hectares de végétation, se rapprochant dangereusement des habitations, à seulement 50 mètres de celles-ci. Grâce à la mobilisation rapide et massive des secours, comprenant 70 pompiers, 20 engins et 3 patrouilles de gendarmerie, ainsi que 35 largages d'eau effectués par les canadairs, les flammes ont été maîtrisées vers 17 h 30 de ce jeudi..



Cependant, les circonstances de l'incendie restent floues. La gendarmerie de Porto-Vecchio a lancé un appel à témoins pour éclaircir les origines du sinistre. Les enquêteurs cherchent à recueillir tout renseignement sur un véhicule qui aurait été stationné le 29 août 2024, entre 12 h et 13 h, sur la départementale D859, dans le sens Porto-Vecchio vers Sotta. Ce véhicule aurait marqué un arrêt au niveau d'un accotement en terre, situé à environ 500 mètres après la blanchisserie industrielle Picciocchi.



La gendarmerie de Corse invite toute personne ayant observé des agissements suspects ou disposant d'informations sur la présence de ce véhicule à se manifester. Si vous avez été témoin de ces faits, contactez sans tarder la gendarmerie de Porto-Vecchio au 04.95.70.00.17.