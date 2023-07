Incendie en Balagne : plus de 200 hectares brûlés, la situation s'améliore

"Le travail de la nuit a payé et la situation est plus claire ce matin, même s'il reste de nombreux points chauds qu'il va falloir traiter, notamment avec l'engagement de moyens aériens", a déclaré un officier des pompiers de Haute-Corse, évoquant notamment deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères.



L'incendie qui s'est déclaré mardi soir vers 22 heures n'a pas fait de victime et n'a pas détruit d'habitation, même s'il a longtemps menacé trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement deux hameaux avec "de nombreux points sensibles, des habitations, des points religieux", selon les pompiers.

Même s'ils n'ont préconisé aucune évacuation, préférant privilégier une défense des points sensibles en conseillant aux gens de se confiner chez eux, quelque 120 à 130 personnes ont préféré quitter leur domicile durant la nuit et ont été hébergées dans un complexe sportif à L'Ile-Rousse. Les occupants du couvent Saint-Dominique des frères de Saint-Jean à Corbara ont également quitté l'édifice religieux face à l'avancée des flammes.



"Vent très très fort"

Deux départs de feu ont eu lieu vers 22H00 à un kilomètre d'écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent, dans la région de Corbara. Les pompiers privilégiaient au cours de la nuit l'hypothèse d'une cause humaine. L'incendie a "rapidement pris de l'importance en pente ascendante face à un vent très très fort et constant", selon les secours.

Quelque 200 soldats du feu, appuyés par 70 engins mais sans moyens aériens, qui ne pouvaient pas voler la nuit, ont été mobilisés dans la nuit de mardi à mercredi pour ce "gros combat qui (s'est) inscrit dans la durée".



La préfecture de Haute-Corse a classé pour mercredi les zones naturelles de cette région très touristique en rouge pour le risque incendie, indiquant qu'il y était "dangereux" de pratiquer des activités en milieu naturel.



Météo-France a placé pour mercredi la Haute-Corse en vigilance jaune (risque modéré) pour le risque feux de forêts.