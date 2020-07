Incendie de combles à Feliceto : un pompier blessé à la tête

C.-V. M le Mercredi 8 Juillet 2020 à 15:12

Un incendie, généré par un feu de compteur électrique, s'est déclaré ce mercredi vers 11h50 dans une habitation de 2 étages de Feliceto située à proximité d'un hôtel. Les flammes se sont propagées dans les combles sur près de 150 mètres carrés. Le feu a été maîtrisé par les hommes et les moyens de secours de Belgodere, Calvi et L'ile-Rousse. Au cours de l'intervention un sapeur-pompier du centre de secours et d'intervention de Belgodere a été blessé à la tête. Il a été évacué sur le centre hospitalier de Calvi. Les 5 personnes qui résidaient à cet endroit devront être relogées.

