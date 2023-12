Incendie de Brando : près de 140 hectares détruits. La RT80 rouverte à la circulation

Depuis samedi en milieu d'après-midi, les pompiers sont à pied d’œuvre pour tenter de fixer l’incendie qui s'est déclaré sous la carrière de Brando ce 2 décembre. Le dernier bilan du Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B) indique que plus de 140 hectares de végétation ont été détruits par les flammes, mais aucune habitation n'a été touchée. La situation, bien que stable depuis le milieu de la nuit, présente encore quelques points chauds au nord du chantier. Les conditions météorologiques ont joué en faveur des équipes d'intervention, avec un vent nettement moins intense qu'auparavant, favorisant ainsi les opérations d'extinction.



La RT80, initialement fermée entre Brando et Sisco pour des raisons de sécurité, a été rouverte, permettant aux résidents de regagner leurs domiciles. Les personnes accueillies à la salle des fêtes de Brando ont également pu retourner chez elles en toute sécurité.Un dispositif conséquent composé de 60 militaires, de sapeurs-pompiers, de membres de la sécurité civile et de sapeurs forestiers reste cependant en place pour surveiller attentivement les zones sensibles et anticiper toute reprise éventuelle du feu.