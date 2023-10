Incendie dans un immeuble à Bastia : 20 personnes mises en sécurité

La rédaction le Mardi 3 Octobre 2023 à 08:26

Un incendie s'est déclaré ce mardi 3 octobre dans un appartement d'un immeuble de 9 étages, situé dans le quartier de Montesoro, à Bastia.L'incident a été causé par un feu de cuisine au premier étage de l'immeuble.. Les sapeurs-pompiers ont rapidement dépêché sur place et grâce à leur intervention, le feu a été maîtrisé efficacement, empêchant ainsi sa propagation et des dégâts plus importants.

Vingt personnes ont dû être mises en sécurité. Cinq autres ont été incommodées par les fumées.