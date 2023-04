Incendie dans le parc photovoltaïque d'Aghione. Trois pompiers intoxiqués

V.L. le Jeudi 6 Avril 2023 à 18:17

Ce jeudi 6 avril, un incendie s'est déclaré au parc photovoltaïque d'Aghione. Les sapeurs-pompiers ont été contactés vers 15h45 pour une épaisse fumée provenant d'une bâtisse de 150 m2 qui abrite 636 batteries photovoltaïques destinées au stockage de l'énergie solaire. Les opérations sont actuellement en cours et le service d'incendie et de secours de Haute-Corse suit de près l'évolution de la situation.

Par mesure de sécurité, plusieurs habitations situées à 500 mètres de cette ferme photovoltaïque ont été confinées.

Les causes de l'incident restent à déterminer.