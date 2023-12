Incendie dans le Cap Corse : La RD80 coupée à la circulation entre Brando et Sisco

Un important incendie ravage actuellement le Cap Corse. Les flammes ont déjà détruit 100 hectares de végétation nécessitant la mobilisation de 130 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile, appuyés par une vingtaine d'engins, depuis le début de l'après-midi de ce samedi 2 décembre.

#Feu #Brando Implication de nos autorités de tutelle au plus près du terrain,au PC et au Codis.Les conditions MTO ne s’améliorent pas. Tous mobilisés dans la protection des personnes et des biens sur la commune de Brando. #Engagement au cœur de l’hiver. @Prefet2B @IsulaCorsica pic.twitter.com/aawYKiXEsu

— SIS 2B - Cismonte (@sis_2b) December 2, 2023



Face à cette situation critique, les autorités ont pris la décision de couper la RD80 entre Brando et Sisco qui est désormais interdite à la circulation. Il est fortement recommandé d'éviter de s'engager sur la RD80 en direction de Brando, car les opérations de secours sont toujours en cours, et la durée de la coupure de la route reste indéterminée.La commune de Brando a pris des mesures pour accueillir les personnes éventuellement bloquées, mettant à disposition sa mairie en attendant la fin des opérations.Les autorités continuent de surveiller la situation de près et appellent à la prudence.