Incendie : 30 hectares détruits entre Felicetu et Muru

D’importants moyens ont été mobilisés sur le foyer.Sur place il n’y avait pas moins de 7 groupes d'intervention du SIS 2B de la Sécurité Civile et du SDIS de l’Ardèche, 1 poste de commandement qui a été activé à Muru et 2 chars.

Au total 133 personnels et 40 véhicules ont été mobilisés sur le terrain.

Sur place le commandant Patric Botey du SIS Haite-Corse et le lieutenant Jean-Jacques Vigneau, chef de groupe Calvi ainsi que les chefs de centre de Balagne





Le bilan de l’incendie était estimé ce mardi matin à 30 hectares de végétation détruite.

Les rafales de vent étaient toujours aussi importantes au lever du jours mais la pluie était espérée.

Dès 8 heures, alors que le vent a baissé d’intensité, 90 hommes appuyés par 2 Canadair et une unité Drone de la Sécurité Civile devaient s’atteler à maîtriser l’incendie.





L’autre alerte a eu lieu à Ascu où un feu de forêt s’est déclaré vers 1h45.

L‘intervention rapide de la réserve communale de Sécurité Civile a permis limiter l’incendie à 200 m2 malgré le vent violent