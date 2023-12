Inauguration du parc urbain "Forte a Croce", un oasis de détente sur les hauteurs de Bastia

Ce samedi a marqué l'inauguration d'une réalisation exceptionnelle à Bastia, alors que le maire, Pierre Savelli, et son équipe, en présence du préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, ont dévoilé les nouveaux espaces du parc urbain "Forte à A Croce – Guadellu". Étendu sur 4 hectares, ce nouveau poumon vert trône majestueusement sur les hauteurs de Bastia, réunissant anciennes terrasses agricoles et patrimoine naturel.



L'objectif de ce projet ambitieux était de mettre en valeur le patrimoine naturel de la cité tout en reconnectant les quartiers de Sant’Untò, Munserrà, et San Gaetanu au Centre Ancien. « Il s’agissait donc de remettre en valeur cet espace de nature et de l’ouvrir aux habitants de Bastia pour un usage récréatif, sportif et culturel » a indiqué Pierre Savelli dans son discours inaugural en soulignant l'importance de préserver la nature en ville, une mission à laquelle la municipalité s'est pleinement consacrée.











Un oasis pour toute la famille



Avant la concrétisation du projet, la municipalité a impliqué activement les citoyens à travers des ateliers et des rencontres, recueillant ainsi leurs aspirations pour la découverte de la nature en ville, la valorisation du patrimoine naturel, et le développement d'espaces récréatifs. Les résultats de cette collaboration citoyenne sont aujourd'hui visibles dans ce parc urbain spectaculaire qui offre une variété d'installations, des cheminements soigneusement restaurés, des aires de jeu ludiques pour les enfants, des espaces de détente avec des sièges et des bains de soleil, un amphithéâtre de verdure pour des événements culturels, des parcours pédagogiques, des fontaines, et des vues panoramiques à couper le souffle. La végétalisation a été réalisée avec 150 arbres plantés, 5200 arbustes, 13 000 vivaces, et la création d'un amphithéâtre extérieur avec 200 places.



Un aspect particulièrement notoire de cette réalisation est la préservation de l'antenne "Forte à A Croce". Les paraboles existantes ont été remplacées par un habillage métallique décoratif, et des projecteurs ont été installés pour éclairer et mettre en valeur la structure métallique.

Cette opération, d'un montant de 2 995 000 € HT pour les 16 mois de travaux, a été financée par divers partenaires, dont le Fonds européen de développement régional (FEDER), la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL), la Communauté de Communes Charte urbaine, et la Ville de Bastia.



Ainsi, après des mois de travaux le parc "Forte à A Croce – Guadellu" s'érige comme un lieu de promenade intergénérationnel, offrant aux Bastiais un nouvel espace enchanteur pour se détendre, jouer, et savourer la nature au cœur de leur ville.