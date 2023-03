"In Giru 2023" : des visages projetés sur les… arbres de la région bastiaise

Après les anges collés sur les monuments emblématiques des villes de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) en 2022, bientôt des visages projetés sur les arbres de la région. Pour la deuxième édition de l’opération « In Giru », l’Office du tourisme de Bastia a cette fois fait appel à Philippe Echaroux, un photographe aux origines corses, dont le travail est reconnu internationalement. De mi-mai à fin octobre prochain, les promeneurs verront donc apparaître, à la tombée de la nuit, différents portraits d’inconnus, projetés dans dix endroits répartis entre les cinq villes de la CAB. L'annonce en a été faite jeudi matin à la mairie de Guaitella à Ville-di-Pietrabuno par Michel Rossi maire et premier vice-président de la communauté d'agglomération et Véronique Calendini, directrice de l'office du tourisme intercommunal de Bastia.



Globe-trotteur et artiste aux aspirations d’ethnologue, Philippe Echaroux sillonne le monde depuis une dizaine d’années, à la rencontre de peuples reculés. « Le principe est un peu toujours le même : aller quelque part, rencontrer les gens, les prendre en photo, et choisir des lieux avec eux pour reprojeter les photos dans leur environnement », explique-t-il. L’exposition temporaire de cet été en région bastiaise sera d’ailleurs une compilation du travail réalisé par le photographe dans différents pays, comme l’Inde, la Namibie, l’Amazonie… mais aussi la France. « L’un des portraits qui sera projeté, c’est celui de ma grand-mère. Comme elle n’a jamais voyagé de sa vie, j’aimais bien l’idée d’afficher son visage un peu partout dans le monde. »