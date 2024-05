Impôts 2024 : c’est le dernier jour pour déclarer ses revenus en Corse

Après les contribuables français vivant à l'étranger et ceux des 19 premiers départements, c'est au tour des habitants des départements 20 (Haute-Corse et Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) de devoir déclarer leurs revenus sur le site impots.gouv.fr avant ce 30 mai à 23 h 59 sous peine de sanctions.



Pour la première année, les contribuables ont d'ailleurs la possibilité de déclarer leurs revenus sur leur smartphone en installant l'application impot.gouv. Cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles sur téléphone. Si vous devez déclarer plusieurs types de revenus et remplir des formulaires annexes, passer par le site Internet reste indispensable.



Plus qu'une semaine pour les autres contribuables

Les Français résidant dans les départements 55 (Meuse) et suivants, ce qui comprend les 12,21 millions d'habitants de l'Île-de-France ou encore les départements et territoires d'outre-mer, ont jusqu'au 6 juin à 23 h 59 pour déclarer leurs revenus en ligne.

Attention, les retardataires s'exposent à une majoration du montant de leurs impôts. Des intérêts de retard peuvent également s'appliquer. Ils s'élèvent à 0,2 % de l'impôt dû par mois de retard (soit 2,4 % sur un an). Cette assiette de calcul des intérêts de retard peut toutefois être diminuée des versements que vous avez déjà effectués (le prélèvement à la source, par exemple).