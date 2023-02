Immigration irrégulière : un réseau international démantelé en Corse

Après "plusieurs vagues successives d'interpellations en Corse en septembre, octobre et décembre 2022, trois hommes et une femme" ont été mis en examen et écroués à Ajaccio et Borgo, a indiqué la PAF dans un communiqué, précisant que 20.000 euros en espèces et 18.000 euros sur différents comptes bancaires ont été saisis.



Contrefaçon de masse



Ils opéraient avec un "faussaire localisé en Turquie, revendant des documents d'identité contrefaits, tels que des cartes nationales d'identité belges, portugaises, italiennes, espagnoles, ainsi que des Cartes vitales et des passeports authentiques volés dans des pays de l'espace Schengen qui étaient ensuite falsifiés», a ajouté cette même source. En fonction de la qualité de la contrefaçon et du type de document, leurs prix variaient de 250 à 1000 euros", a précisé la PAF.



"L'intéressé se faisait ensuite livrer les documents à son domicile, via des sociétés de transport rapide", a ajouté la police aux frontières qui précise que "ce mode opératoire, mis en place a minima depuis 2020, bénéficiait surtout à la communauté sénégalaise implantée en Corse-du-Sud et venant spécialement travailler pour la saison estivale dans les restaurants et hôtels de la région".



OQTF



Plusieurs saisonniers sénégalais en situation irrégulière ont fait l'objet d'"obligations de quitter le territoire français (OQTF)".

"En parallèle était mis à jour un trafic financier occulte entre l'organisateur principal de la filière et un ami entrepreneur œuvrant dans le domaine du bâtiment travaux publics (BTP) en Corse-du-Sud avec l'emploi d'ouvriers non déclarés en situation irrégulière", poursuit la PAF. Celle-ci a évalué le "flux financier à plusieurs centaines de milliers d'euros«, dont une partie a servi à financer la »construction d'une maison au Sénégal" pour le responsable du réseau.

L'"étroite coopération internationale" a permis d'identifier "les nombreux bénéficiaires de faux papiers".