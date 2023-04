« Images et écrits d'une lutte », le dernier livre de Pierre Poggioli

Pierre Poggioli, docteur en science politique, responsable nationaliste de la 1ère heure, ancien élu à l’Assemblée de corse, de 1984 à 1998, est déjà l’auteur de plusieurs ouvrages sur la situation politique contemporaine corse. Dans cet imposant ouvrage*, enrichi de plus de 1700 images, on retrouve les traces, parfois oubliées, des premières luttes nationalistes.



Le 4ème de couverture

« De l’après-guerre, puis depuis les années 60 jusqu’à nos jours, la Corse a vécu une période de bruits et de fureur sur fond de contestation et d’affrontements souvent dramatiques. Cet ouvrage revient sur les faits, les enchainements et les évolutions engendrés par une situation conflictuelle qui n’était (et n’est) que l’expression des aspirations et de la volonté légitime des Corses à vouloir et pouvoir décider de leur avenir collectif, chez eux, sur leur terre. Cet ouvrage est enrichi par plusieurs centaines de photos, documents et articles de presse divers, souvent méconnus ou oubliés de tous ces évènements apportant un support visuel à l’histoire contemporaines de la « Question corse ».

*Disponible dans tous les points de vente distribués par DCL, Distribution Corse du Livre