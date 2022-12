Imagerie médicale : Un PET Scan en Corse et de nouveaux scanners et IRM dans le Sartenais ?

Un bon taux de couverture

Concernant le maillage en imagerie et l’absence de scanner/IRM sur le territoire de l’Alta Rocca -Taravu, Bianca Fazi renvoie également à une motion déposée en mars 2021, à la suite de laquelle l’ARS a communiqué des éléments de perspectives et de contexte. « Le PRS 2018-2023 prévoyait l’implantation de deux nouveaux scanners dans le cadre d’activités de soins spécifiques « urgences » et « cancérologie » au sein d’établissements de santé autorisés. Deux ont été autorisés : l’un à la polyclinique de Furiani, l’autre au Centre hospitalier de Corti-Tattò. A ce jour, la Corse dispose donc de neuf scanners : trois dans le Pumonte, six dans le Cismonte, ce qui représente, selon l’ARS, un bon taux de couverture ». Toutefois, reconnaît-elle, dans une île montagneuse, « les distances se comptent en temps et non en kilomètres. Ce qui porte le Sartenais Valincu à 1h30 de route du premier équipement ». Et de déclarer à l’élue du Valinco : « Je suis d’accord avec vous, le PRS prévoyait de réduire la durée de trajet à 45 minutes ».



Un manque de radiologues !

Le problème, explique-t-elle, est le manque « préoccupant » de radiologues dans l’île : « La Corse compte 37 radiologues dont la moyenne d’âge est de 57,8 ans ! Cela est confirmé par l’inégalité des modes d’exercice. Depuis le 18 avril dernier, le Centre hospitalier d’Aiacciu ne compte plus de praticien hospitalier de radiologie en titre. Le Centre hospitalier de Bastia compte un seul praticien hospitalier à temps partiel polyvalent, les deux autres praticiens à temps partiel n’intervenant que sur la radiologie conventionnelle et échographie. Le Centre hospitalier de Calvi-Balagne n’a pas pu recruter de médecin radiologue ». Face à ces constats, elle informe « qu’en appui à notre demande », l’ARS a lancé un appel à projets, actuellement en cours de publication et qui s’achève le 31 décembre pour la mise en place d’un Plateau mutualisé d’Imagerie. « Ce plateau permet des interventions croisées public/privé et la possibilité pour les médecins publics de bénéficier d'une tarification privée ». Ce qui laisse espérer, estime-t-elle, « qu’un porteur de projet déposera rapidement un dossier sur ce territoire, et, comme l’écrit l’ARS « l’implantation d’un Scanner au centre hospitalier de Sartè pourra alors être envisagée dans le cadre de cette collaboration médicale ». Au besoin, si la Collectivité de Corse est sollicitée, nous pourrons soutenir ce projet, comme nous l’avons fait pour le scanner de Corti, via par exemple, le Comité de massif ».



Un projet de santé

Toutefois, au-delà de ces équipements nécessaires qui permettent un traitement de proximité, Bianca Fazi réaffirme que l’Exécutif nationaliste veut surtout construire un projet de santé pour la Corse. « Notre action dans ce domaine se décline en trois axes : lutter contre les déserts médicaux, passer d’une logique de prévention à une logique de promotion de la santé, en agissant dès le plus jeune âge, travailler à la trajectoire d’un Centre hospitalier régional et universitaire (CHR-U) de Corse ». A ce sujet, elle évoque les travaux menés par la Collectivité de Corse avec les acteurs concernés, les médecins, les établissements de santé et l’Université pour poser les bases du futur CHR-U de Corse. « L’Université, aura un rôle déterminant dans ce projet. Nous voulons permettre le renouvellement des générations des professionnels de santé, en investissant, dès maintenant, dans notre jeunesse, et ainsi, permettre la formation de nouveaux médecins, mais également, de paramédicaux, car le modèle de santé actuel, aujourd’hui à bout de souffle, en a fortement besoin. C’est aussi dans ce sens que nous travaillons ».



