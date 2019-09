Ile-Rousse : Les personnels inquiets sur le fonctionnement du Collège "Pascal-Paoli"

Les personnels du collège Pascal Paoli, réunis en assemblée générale et en inter-syndicale le lundi 9 septembre 2019 ont souhaité informer les parents d'élèves de leur très grande inquiétude concernant le fonctionnement actuel et à venir du collège.

Le poste de secrétariat d'intendance a été supprimé depuis plusieurs années, handicapant fortement le fonctionnement de l'intendance du collège.



Certes, des contrats de plus en plus précaires ont été octroyés à l'établissement pour

compenser cette suppression. : contrats de type CAA/CUI/avenir, puis depuis l'année

dernière, 120 h de vacations (d'octobre à avril).



Le fonctionnement de la cantine peut être rapidement et durablement perturbé, sans

évoquer les autres missions dévolues à l'intendance tels que l'entretien des locaux,

les inscriptions à la cantine, la gestion des facturations et la gestion des sorties scolaires, voyages scolaires.



Le Conseil d'administration, réuni en session extraordinaire vendredi 6 septembre a pris acte de cette dotation en vacations, tout en réitérant la demande de recréation d'un poste pérenne avec un support budgétaire afférant.



Les personnels du collège s'interrogent sur la réelle volonté des services compétents du Rectorat d'aider l'établissement à fonctionner normalement avec une dotation en moyens humains qui corresponde à ses besoins.



D'autres établissements de l'académie, à effectifs équivalents, ont ces moyens de

fonctionnement à leur disposition.



"L'éloignement de la Balagne ne peut justifier ce désintérêt et laisser notre établissement à l'abandon. Nous appelons les parents d'élèves à soutenir les personnels dans les actions qu'ils seront susceptibles de mener, l'objectif étant de pouvoir accueillir nos élèves dans les mêmes conditions décentes que celles des autres étalissements de l'académie."