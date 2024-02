"Il y a une mafia en Corse", selon le chef de la Jirs, Nicolas Bessone

Invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce mercredi 7 février 2024, le procureur Nicolas Bessone, en poste à Marseille depuis septembre dernier et à la tête de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs), a affirmé sans équivoque l'existence d'une mafia en Corse. Fort de son expérience à la tête du parquet de Bastia de 2014 à 2017, Bessone, familiarisé avec les réalités insulaires, a souligné qu'il n'y avait plus de place pour le débat sur ce sujet : "Il n'y a plus de sujet pour savoir s'il existe une mafia en Corse. Il en existe une. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et je crois que ne pas dire les choses, c'est déjà le début des problèmes", a-t-il affirmé aux micros de RCFM.



Au cours de l'interview, le procureur, spécialiste de la criminalité organisée, a également évoqué la différence entre la mafia corse et sicilienne, en soulignant que la structure de la criminalité organisée nustrale repose sur des clans aux alliances changeantes, contrairement à la rigidité hiérarchique de Cosa Nostra. Nicolas Bessone a également laissé entendre l'existence de connexions politiques, bien que cela reste à démontrer. "Il y a très vraisemblablement des connexions politiques, mais là j'emploierai le conditionnel puisqu’il ne suffit pas d'annoncer des choses, il faut encore les démontrer et je n'ai pas à ce stade de dossier mêlant directement des politiques avec des criminels". Néanmoins, il a annoncé son intention de se rendre sur l'île dans les semaines à venir.