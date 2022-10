Il y a 40 ans… Bastia s’ouvrait aux cultures des pays méditerranéens

En 1982 ce groupe de 4 cinéphiles, composé de Julia Rioni, Laurence Hercher, Lucien Feli et Louis Filippi offre au public bastiais la 1ère édition de U festivale di u filmu di e culture mediterranie, Festival du film des cultures méditerranéennes, qui met dix-sept titres en compétition et accueille dix-huit invités. Elle propose notamment une rétrospective des frères Taviani et une semaine du cinéma marocain.



« L’idée, plutôt novatrice pour l’époque, était celle de l’ouverture sur toute la méditerranée » explique Julia Rioni. « L’idée était d’inviter des pays de l’arc méditerranéen et d’en célébrer un tous les ans. A l’époque certaines relations avec des pays méditerranéens étaient parfois pourtant frileuses. Pour la 1ère édition nous avions accueilli plus de 13 000 spectateurs. Par la suite, à certaines éditions, on tournera entre 25 et 30 000. Outre la presse régionale qui a joué le jeu nous avons eu de très bons articles à l’étranger également comme dans Le Guardian ou El Païs ». Ce Festival était consacré au cinéma certes, mais aux autres arts en général. « L’idée était de célébrer tous les arts afin d’élargir et de mieux cibler notre public avec des expositions et des concerts».



Des souvenirs, Julia Rioni en a de nombreux, dont certains émouvants. « Parfois on a fait se rencontrer des extrêmes. Un des plus beaux moments aura été la réconciliation à Bastia de l’acteur Omar Sharif et du réalisateur lui aussi égyptien Youssef Chahine. Je me souviens aussi de ce réalisateur Kurde que nous avions récompensé d’un Olivier d’Or et qu’on a presque dû kidnapper pour lui remettre son prix à Bastia. Il fallait beaucoup de solidarité à l’époque pour faire certaines choses. On a connu beaucoup d‘aventures. De beaux moments d’émotion aussi avec des invités prestigieux comme Ugo Tognazzi ».

Las, 1999 sera la dernière édition de la version de nos 4 mousquetaires.



Après quelques années de disette, la nouvelle association Arte Mare, U festivale di u filmu e di l’arte mediterranie, reprend le flambeau pour le plus grand bonheur des cinéphiles et amateurs d’arts méditerranéens. « Aujourd’hui, Bastia jouit d’un tissu associatif conséquent, et c’est tant mieux. On a peut-être, à notre niveau, donné un petit coup de pouce. Nantie de ces forces culturelles Bastia peut se lancer à l’assaut de Capitale européenne de la culture 2028 ».



Dans quelques heures l'édition 2022 du Festival Arte Mare, intitulée « 40 », préparée par toute l’équipe de la présidente Michèle Corrotti, qui avait rejoint U festivale di u filmu di e culture mediterranie dans les années 90, fermera ses portes.



Une édition de 10 jours, étoffée, riche en évènements, en invités prestigieux. Arte Marte porte aussi aujourd’hui deux autres manifestations très prisées : Histoires(s) en mai ou Festival du livre d’histoire et de fiction historique et Cine Donne, Festival du film de femmes, dont la 1ère édition a eu lieu en avril dernier. Encore de tres bons points pour Bastia Corsica 2028 !