Il tente de violer une septuagénaire sur un bateau à Calvi avant d'être mis en fuite par le skipper !

Le monde marche sur la tête serait-on tenté de dire en prenant connaissance de ce fait divers qui a eu pour cadre le port de plaisance de Calvi et dont la victime est une plaisancière âgée de 70 ans qui s'offrait avec son mari un tour de Corse en catamaran avec skipper et personnel.

L'aventure avait fort bien débuté, au départ de Bonifacio où le couple a embarqué embarqué, avant que le voyage ne tourne au cauchemar.

La suite des faits, c'est Alex Costa, le skipper du catamaran, un Lagune 450 F qui la raconte:



" Mes clients ont souhaité lundi soir faire escale à Calvi. Nous avons eu une place au port de plaisance de Calvi, côté digue de la station d'avitaillement.

Dans la soirée, le couple est parti se coucher, la dame d'un côté et l'homme de l'autre.

Pour ma part, avec la chaleur et le bruit, j'ai eu du mal à aller me coucher. Finalement je me suis assoupi.

Vers 4 heures du matin, mon hôtesse de bord a entendu du bruit et a vu un homme avec une lampe torche, dirigée vers les bateaux amarrés.

Un peu plus tard, j'ai entendu ma cliente crier, je me suis précipité et j'ai vu un homme âgé d'une trentaine d'années s'adonner à des attouchements sur ma cliente et tentant de l'embrasser. Je l'ai attrapé avant de lui asséner des coups pour le faire partir et c'est ce qu'il a fait en se confondant en excuses avec un accent étranger.

J'ai aussitôt appelé les gendarmes, avant de réconforter ma cliente qui était en état de choc.

C'est incroyable, je me demande comment cela est possible ?"

"Deux plaintes ont été déposées auprès des services de Gendarmerie, l'une par ma cliente pour tentative de viol et violences et l'autre par moi-même au nom de la société de location, pour violation de domicile."