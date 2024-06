Il s'est envolé de Borgo il y a 80 ans : "Saint-Exupéry, l'ultime secret"

Aérodrome de Bastia-Borgo. Lundi 31 juillet 1944. 8h45.

Ce matin-là, le commandant Antoine de Saint-Exupéry décolle à bord de son Lightning P-38, à destination du sud de la France, pour une mission d'observation dont il ne reviendra pas. Pendant près de soixante ans, on tentera en vain de localiser son avion. En 1998, un pêcheur marseillais remonte dans ses filets la gourmette de l'aviateur disparu. Peu de temps après, le plongeur et archéologue Luc Vanrell identifie formellement l'épave de son avion, dans la région des calanques près de Marseille.

C'est le début d'une incroyable enquête pour tenter de comprendre pourquoi l'appareil du plus célèbre écrivain et aviateur de son temps se trouvait là où personne ne l'avait jamais cherché. Ce véritable thriller historique raconte les multiples rebondissements des recherches menées par une petite équipe de passionnés en France et à l'étranger. Le résultat est sans appel : il n'y a pas eu de panne. Saint-Exupéry ne s'est pas suicidé. Il avait rendez-vous avec l'Histoire, et il est mort pour la France au cours de son dernier combat ! Mais qui l'a abattu ?



---





Jacques Pradel est un observateur passionné et unanimement reconnu du monde judiciaire. Homme de radio et de télévision, il a été pendant dix ans l'animateur de l'émission L'heure du crime sur RTL, et est la voix des "Chroniques criminelles" diffusées sur TFX et disponibles en podcast. Il a publié au Rocher en 2022 "Mes archives criminelles"

Luc Vanrell est un archéologue, plongeur, photographe et explorateur sous-marin, découvreur de nombreuses épaves dont la plus connue est celle du P-38 de Saint-Exupéry.



---

Éditions LITOS

Parution Poche 15 juin 2024

250 pages, 7,90 €