"Il nous appartient désormais d’écrire une nouvelle page" : le préfet de Corse fixe le cap pour 2023

Ce lundi 23 janvier, les "forces vives" de l'ile étaient réunies à Ajaccio pour assister aux vœux du préfet de Corse. Sans occulter les fragilités du territoire dans un contexte économique difficile et incertain, Amaury de Saint-Quentin a mis l’accent sur les 12 mois à venir. "Dans deux semaines, nous commémorerons le vingt-cinquième anniversaire de l’assassinat du préfet Claude Erignac. Quelques jours auparavant, la justice se sera exprimée sur les demandes formulées par Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Enfin, le mois de mars sera celui du premier anniversaire de l’agression puis du décès d’Yvan Colonna." a détaillé le représentant de l'Etat qui est revenu sur les principaux événements de l'année passée, marquée par l'ouverture d'un processus de discussions avec Paris. "Le processus de discussions engagé avec les principaux élus de Corse doit permettre d’identifier des solutions concrètes pour tous les Corses, notamment pour notre jeunesse, sur le travail, le logement, la transition écologique, le développement économique, la sécurité, mais également les questions institutionnelles. Un processus de discussions transparent, constructif et responsable, dont nous souhaitons tous qu’il puisse reprendre son cours dès que possible."



En soulignant la bonne "qualité des relations renouées entre l’Etat et la Collectivité de Corse" et "du dialogue que nous entretenons au quotidien sur les grands enjeux structurants pour l’île," Amaury de Saint-Quentin a aussi fait le bilan cède l'action de l'Etat sur l"ile tout d’abord avec le Plan France Relance, en faveur des collectivités et des entreprises insulaires."Très concrètement, 220 millions d’euros ont été mobilisés pour financer des projets portés sur l’île. Des projets de rénovation énergétique des bâtiments, de production d’hydrogène vert pour remplacer l’utilisation des carburants fossiles, d’accompagnement de plus de 6 400 jeunes dans le cadre du dispositif ? un jeune, une solution A et de recrutement de 34 conseillers numériques qui ont, d’ores et déjà, accompagné plus de 5 000 usagers dans leurs démarches administratives ou leur découverte des nouvelles technologies."Selon les chiffres donnés par le représentant de l'Etat ce plan a permis de mobiliser 11 millions d’euros sur l'ile afin de financer la modernisation de l’outil de production de plusieurs de nos entreprises du secteur agroalimentaire, ainsi que des projets d’automatisation et de transition numérique d’un leader local de l’isolation thermique.