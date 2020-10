Identité(s) en Mouvement : La résidence "Campus 40" démarre ce lundi à l'université de Corse

Le projet «Identité(s) en Mouvement» est porté par Davia Benedetti pour l'Université de Corse et Hélène Taddei Lawson pour la compagnie Art Mouv'. Il allie arts chorégraphiques, recherche anthropologique et pédagogie et bénéficie du partenariat de Dissidanse lalala, réseau chorégraphique Corse-Méditerranée. Il fait aussi l'objet d'une convention entre l'Université de Corse, la Collectivité de Corse, le Crous de Corse et la compagnie Art Mouv'. Il est soutenu financièrement par la Collectivité de Corse, l’Université de Corse, la Caisse des Dépôts et la Spedidam.

«Le titre de cette résidence est Campus40, 40 comme quarantaine» explique Davia Benedetti, chargée de mission Créativité à l’Université de Corse . «En effet, le confinement des corps, les contraintes spatiales et temporelles, appellent à l’émergence de nouveaux langages, à l’affranchissement du mouvement à travers le plaisir de danser».



Ce projet de création a ainsi pour cadre le campus dans son ensemble et se déroule dans les 4 facultés : Lettres, Sciences, Droit et IUT, décloisonnant ainsi les pratiques et les modes de penser. Campus 40 constitue le second laboratoire de création du projet «Identité(s) en Mouvement». Durant une semaine, le collectif de danse hip-hop "Jeu de Jambes", Stéphane Broc, vidéaste et Tommy Lawson, concepteur sonore participeront à cette résidence de création pour tourner un film "vidéo-danse" d'environ 30 minutes, avec les étudiants issus des filières artistiques de l'Université de Corse Arts du spectacle, Arts plastiques, Arts appliqués et STAPS Métiers de la danse.

Cette résidence permettra une immersion des étudiants dans le processus de création – spectacle vivant et d’en découvrir les différents aspects : chorégraphie et interprétation, textes et scénographie, art sonore numérique, mapping vidéo, technique son, vidéo, lumière…

«Les matinées sont dédiées aux ateliers avec les étudiants, les après-midis à la captation vidéo sur les différents sites du campus» précise de son coté Hélène Taddei Lawson de la compagnie Art Mouv'. «La vidéo réalisée sera dévoilée lors de l'édition 2021 des Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur prévue au printemps».