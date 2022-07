IVG : à Bastia, le conseil municipal adopte une motion réaffirmant ce droit

L’onde de choc provoquée par la décision de la Cour Suprême des États-Unis de revenir sur le droit constitutionnel à l’IVG, (interruption volontaire de grossesse), sur l’ensemble du territoire américain et arrivée jusqu'à Bastia où ce sujet s’est invité dans les discussions de la séance de ce 13 juillet du conseil communal qui a décidé d'adopter une motion communale réaffirmer le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse en Corse, France, en Europe et dans le monde.



Ce texte réaffirme "que les droits fondamentaux des femmes incluent la maîtrise de leur corps, de leur sexualité et la liberté de décision en matière de procréation, cette condition étant indispensable pour la construction de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes." et affirme la nécessité de garantir l’accès des femmes à une information de qualité, à une contraception adaptée et à l’avortement sûr et légal.



La motion soutient aussi "toutes démarches visant à l’imprescriptibilité du droit à l’avortement, notamment par son inscription dans la Constitution ou dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne."