IPOP : Back to the 80's samedi au Spaziu Carlu Rocchi

Le groupe IPOP, Carine Dispinseri & Maurice Bastid, a été crée en 2012.

Ce samedi IPOP propose un "Back to the 80's" qui comme son intitulé l'indique, aura comme thématique les tubes des années 80 et ce durant 2h30.

A cette occasion il y aura sur scène 4 musiciens (Maurice Bastid - clavier/chant - Jean Franchi (bassiste), Philippe Campana (batteur) et Sacha Duvigneau (guitariste). Et une chanteuse, Carine Dispinseri en l'occurrence.



"Nous aurons comme invités sur scène à nos côtés Jean-pierre Savelli interprète du célèbre tube "besoin de rien envie de toi ", Cristo Sarti et Morgane Bastid-.Albertini" précise Carine Dispinseri pour cette soirée programmée ce samedi 21 octobre au à 20h30 spaziu culturale Carlu Rocchi à Biguglia.