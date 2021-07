INTERVIEW. Qui est Emma Renucci, miss Corse 2021 ?

- Que fait Miss Corse dans la vie ?

- Après avoir obtenu mon Bac S mention très bien au Lycée Jeanne D'Arc à Bastia, j'ai effectué une année de médecine à Corte. Malgré un très bon classement, la réforme qui a très fortement limité le quota d'admission ne m'a pas permis de poursuivre dans cette voie. Cette année, j'irai donc à l'université Paris Dauphine en licence de mathématiques pour, plus tard, travailler dans la finance et devenir trader.



- Des passions ?

-Oui ! Je fais de la danse depuis que j'ai 3 ans dans le club Ballerina situé dans la région bastiaise. J'ai d'ailleurs participé à plusieurs concours régionaux et nationaux en contemporain, jazz et classique. Mais j'avoue avoir un faible pour la danse classique. Quand j'étais plus jeune j'ai fait de la musique, du violon... il faut dire que suis un peu une hyperactive ! Il faut toujours que je bouge et que je me dépense. J'aime aussi la mode et particulièrement regarder les défilés de marques qui ne "rentrent pas dans les codes".



- Que représente pour toi le titre de Miss Corse ?

- C'est un honneur de pouvoir porter les couleurs de mon île. Je suis très fière d'avoir décroché ce titre parce que j’en rêvais depuis toute petite. Je regardais l'émission en décembre avec mes parents, je voyais de belles filles qui portaient de belles robes et maintenant c'est moi qui vais y aller.. je ne suis pas sur d’y croire encore !



- T'attendais-tu à remporter la couronne ?

- Pas du tout. D'être aussi jeune, je pensais que ça pouvait me porter préjudice, mais la maturité dépend de chaque personne. Depuis le début je n’étais pas dans une optique de compétition. Avec les 7 candidates nous étions très complices et le soir du show on s'est toutes dit qu'il y avait certes qu’une couronne mais que d'être arrivées là, on était déjà toutes gagnantes.



- Miss France c'est un rêve d'enfant ?

- Comme beaucoup de petites filles j'adorais regarder l'émission. En plus, j'ai toujours été très attirée par le milieu du mannequinat car il met la femme en valeur. Oui c'était un rêve, mais je n'avais pas forcément le courage de m’inscrire au concours. J'avais peur d'être très exposée au public, aux critiques... cette année, avec le soutien de ma famille je me suis sentie prête et je l'ai fait.



- A quel moment l'envie de t'inscrire au concours de beauté s'est-elle manifestée ?

- Durant mon année de médecine j'étais très seule et enfermée donc je vivais virtuellement, notamment à cause du Covid. Il faut dire que pendant mon temps libre j'étais très à l’affût de ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Une copine m’avait envoyé sur Instagram la publication du comité Miss Corse qui recherchait des candidates, j'en ai parlé à mes parents, à mes amies et tous m'ont énormément poussé à m'inscrire alors je l'ai fait !



-Il y a des causes qui te tiennent à coeur et que tu aimerais porter ?

-Bien sûr. Pour des raisons personnelles la protection routière. Il y a trois ans j'ai perdu un ami dans un accident de la route, je fais à ce titre partie de l’association Jean-Philippe Martinetti.



- Un petit mot pour terminer ?

- J’aimerais vraiment aider les filles comme les garçons à prendre confiance en eux. Si j'ai un conseil à leur donner par rapport à cette expérience, c'est qu'i faut se lancer. Quand on se sent prêt, il faut s’ouvrir et ne pas passer à côté de moments magiques. Je remercie aussi les Corses de me soutenir. En ce moment je reçois de nombreux messages, je vais répondre à un maximum de monde très bientôt. Surtout, j’espère pouvoir bien représenter mon île durant cette année.