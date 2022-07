INTERVIEW - Kev Adams : "J'aime la sincérité du public corse"

- Vous jouez à Erbalunga le 28 juillet et proposez un format assez inédit en Corse, de quoi s’agit-il ?

- C’’est un plateau d’artistes. J’ai la chance d’avoir ouvert u n comédie club à Pari s qui s’appelle le Fridge , alors on a sélectionné nos meilleurs artistes pour les amener avec moi à Erbalunga . Évidemment , je vais faire 40 minutes de spectacle et eux vont jouer entre 10 et 15 minutes de leur propre show . C’est une grande soirée de mix, l'occasion de découvrir des talents dont on ne révélera pas les noms pour laisser la surprise. En tout cas, il fallait des gens très très bons pour rencontrer les Corses, un public génial, mais aussi exigeant.



- Dans votre partie, quels sujets aborderez-vous ?

- Il s'agit du rodage de mon spectacle "Miroir" qui tournera en 2023. Dedans, j'aborde pas mal de sujets d’actualité mais c'est aussi un spectacle qui parle de l’image que je peux avoir de moi, des gens et de la société actuelle. Toutes ces choses vont être abordées dans cette demi-heure. Et puis on parlera de la Corse évidemment, j'ai toujours quelques blagues spéciales pour la Corse !



- Vous avez déjà 4 autres spectacles à votre actif et des films, que représente ce dernier spectacle ?

- C’est un spectacle qui sera beaucoup plus personnel et sur un ton que je n’ai peut-être jamais employé dans les spectacles précédents. Parce que j’ai envie de faire un spectacle comme je raconterai ma vie à mes potes ou ma famille. J’ai envie de considérer le public comme des gens proches. C’est un ton très différent de ce que j’ai eu l’habitude de faire.



- Trois mots pour le qualifier ?

-Drôle, frais et déroutant.



- Pourquoi faut-il venir le voir ?

- Franchement, c’est sympa ! C’est un très bon spectacle qui est accessible à tous. Vous pouvez venir en famille, avec vos parents, vos grands-parents... surtout on va parler de sujets qui vous touchent particulièrement et qui du coup touchent tout le monde. C’est un spectacle pour se reconnaître et rire ensemble. Dans une époque où tout nous divise, ce spectacle est fait pour nous rassembler.



- On vous voit maintenant beaucoup plus sur le grand écran que sur les planches, la scène est votre premier amour ?

- Je n’ai jamais vraiment arrêté de faire de la scène. Le premier s pectacle était de 2009-201 3 , le deuxième de 2013-2015, le troisième avec Gad en 2016 et le dernier de 2018 jusqu’en 2019. Ensuite, il y a eu le Covid . Franchement, je n’ai pas fait une grande pause. J’adore la scène, c’est une passion comme tout ce que je fais. J’essaie d’entretenir ça au maximum et d e profiter d’avoi r la chance de faire un métier que j’aime.



-Et si vous deviez choisir entre les deux ?

- Je choisirais la scène, je pense.



- Quel est votre rapport avec la Corse ?

- J’adore venir en Corse et sentir cette ferveur. Vous adorez venir à des spectacles. J’ai eu la chance de jouer un peu partout en Corse : à Ajaccio, à Calvi ou à Porto-Vecchio . C’est des endroits où j’aime aller parce que je trouve que les gens sont vrais. Il y a une sincérité dans le public corse qui est assez dingue . Les gens sont déjà dans une très bonne vibes et en plus, ils vous le rendent quand c’est drôle et que c’est dans l’air du temps. Généralement on passe un très bon moment.