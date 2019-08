I Muvrini triomphent à Calvi

L'incroyable marathon de la tournée 2019 du groupe emblématique "I Muvrini" faisait étape hier soir à Calvi.

Un rendez-vous annuel que Calvais, Balanins et Touristes ne veulent pour rien au monde manquer.

Aussi, c'est sans surprise qu'à l'heure du concert, à 21h30, plus de 1000 sièges étaient occupés.

Cette tournée 2019 était l'occasion pour Jean-François Bernardini et les siens de présenter un spectacle complètement renouvelé, avec des nouveaux titres, qui font autant rêver que les classiques.

A noter tout de même qu'il y a eu très très peu de titres connus dans ce concert ou fidèle à lui même Jean-François Bernardini a privilégié le dialogue et l'échange avec son public.

Un dialogue où il a été beaucoup question d'humanité, de paix par la non violence, d'enfance et bien d'autres sujets.

Sur scène, se fondant aux décors l'alchimie entre chanteurs musiciens était parfaite.

I Muvrini a ce don d'emporter son public vers d'autres horizons en leur faisant explorer de nouveaux univers et en faisant chanter la polyphonie.

Les titres nouveaux présentés étaient en parfaite cohérence à ce que Jean-François Bernardini et les siens ont l'habitude de nous offrir.

Ces trois heures de partage, d'échange n'ont été que pur bonheur.