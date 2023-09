Hugo Boigeol Baggioni, ambassadeur sportif de la Corse, sélectionné en équipe de France de MMA

Voilà plusieurs années qu’à CNI nous suivons de près Hugo Boigeol-Baggioni. Jeune combattant insulaire de MMA, âgé de 21 ans, il évolue dans la catégorie des 77 kg. Compétiteur de la team KTP MMA Scola de Furiani de son père Fred Boigeol (ex champion de France et d’Europe de boxe Thaï), il y est aussi entraineur diplômé et juge arbitre de différentes disciplines de combat.



Originaire de Pianello, Hugo a commencé les sports de contact en 2008, à l'âge de 6 ans. A 8 ans, il se lance dans la compétition et au fil des combats remporte 8 titres de Champion de France amateur pendant une dizaine de saisons, notamment en pancrace et submission. A 15 ans, il se lance dans le MMA, dont les compétitions sont interdites en France, et effectue ses premières armes à Milan puis remportant 3 fois le Tournoi WFC dans sa catégorie d’âge et de poids en 2017 et 2018.



Depuis maintenant 2 ans, Hugo concrétise ses performances dans les règles du MMA et son ascension est remarquable puisqu’il termine numéro 1 de la MMA League de la FMMAF en 2023 (welterweight), la MMA League étant le parcours amateur fédéral délégataire qui permet aux combattants d’être répertoriés et classés au sein de la Fédération



Des competitions internationales



Ses performances, analysées tout au long de cette saison par les responsables fédéraux et la Direction Technique de la Fédération Officielle la FMMAF, lui ont valu sa détection et son intégration en équipe de France de MMA.

Avec cette proposition d’intégrer l’équipe de France, Hugo se projette aujourd'hui sur des compétitions internationales, boosté par représenter son pays et porter les couleurs de la Corse aux prochains Championnats du Monde de MMA (IMMAF) qui se dérouleront en Albanie en novembre prochain. Le jeune ambassadeur sportif de la CdC a donc quelques mois pour se préparer intensément. Dans la salle de son club à Furiani, il s'entraîne 6 jours par semaine, avec des sessions d'entraînement comprenant du MMA, du conditionnement physique et de la musculation chez le partenaire du KTP : le Fitness Park de Bastia Furiani. Également prévu par l'encadrement de l'équipe de France, plusieurs stages de préparation avec d'autres membres de l'équipe nationale, « S'entraîner avec d'autres combattants de haut niveau lui permettra d'améliorer ses compétences et de se préparer aux différents styles de combattants qu’il pourra rencontrer lors de ses futures échéances » souligne son entraineur de père.



Après l’obtention d’une licence pro à Corte cette année, en conjuguant les études et la compétition, Hugo a décidé de consacrer cette saison uniquement à la compétition de MMA. Il sera accompagné dans son projet par toute la Team KTP.



Le MMA, bien présent au KTP Scola depuis une quinzaine d’années, est un sport de combat complet qui prend de plus en plus d’ampleur en Corse . Aux côtés du KTP, la Bushido Académie d’Ajaccio. Les deux clubs invitent aux rapprochements des clubs par une formation technique liée à des évaluations de grade et l’organisation de compétitions MMA League sur la Corse afin de permettre à de très jeunes pratiquants d’acquérir de l’expérience compétitive. A ce jour, sous l’égide de la Fédération FMMAF, le KTP Bastia et la Bushido Académie Ajaccio ont formé pour la Corse 7 entraineurs diplômés et 4 évaluateurs de grades.