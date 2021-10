Hosta, le projet entrepreneurial corse récompensé par la ministre Frédérique Vidal

Il permet, par exemple d’installer des toilettes personnelles sur un emplacement de camping. Fini les sanitaires collectifs. En pleine crise sanitaire, c’était une évidence pour les associés. L’idée a germé, il ne manquait plus qu’à se confronter à la réalité du terrain. Ensemble ils ont fait le tour de plusieurs campings « qui nous ont expliqué qu’à cause de la crise sanitaire, les sanitaires communs étaient soumis à certaines restrictions » racontent-ils. Grâce à l’expérience passée d’Alexandre Marguerie dans le monde des modèles préfabriqués et à leur imagination d’architectes, ils ont trouvé une solution, peut-être même en avance sur leur temps. « Les campings investissent de plus en plus dans une démarche plus luxueuse. Avoir des emplacements de camping avec des sanitaires individuels autonomes est une idée qui leur a plu », indique Gautier.