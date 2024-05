Hôpital de Corte : Le "Village Santé et Prévention" avec le professeur Fabrice Barlesi

Dans le même temps deux conférence ont été proposées. L’une par Camilia Houari, pédicure-podologue sur le thème « La santé, c’est le pied ». La deuxième par le Professeur Fabrice Barlesi dont le thème était « Quatre défis pour l’oncologie moderne ».

L’occasion pour le Professeur d’aborder les principaux enjeux actuels et futurs de la lutte contre le cancer. Le Professeur Fabrice Barlesi est spécialiste du cancer du poumon, de la médecine de précision et de l’immunologie des cancers. Il est l’un des acteurs majeurs de la recherche sur les thérapies innovantes contre le cancer. Directeur général du centre Gustave Roussy à Villejuif depuis 2021. IL a été professeur de médecine à l’Université d’Aix-Marseille, où il a dirigé le service d’oncologie multidisciplinaire et innovations thérapeutiques de l’hôpital Nord à Marseille ainsi que le centre d’essais précoces en cancérologie de Marseille et où il a co-fondé le cluster Marseille Immunopôle. Il est titulaire d’un doctorat de sciences et gestion, méthodes d’analyses des systèmes de santé et d’un master en management général hospitalier de l’ESSEC. Le Professeur Fabrice Barlesi figure dans la liste des chercheurs les plus influents au monde !