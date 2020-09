Hôpital d'Ajaccio : les visites aux patients strictement interdites

Le message de la direction du centre hospitalier d'Ajaccio

"Des situations très particulières pourrons être examinées au cas par cas et pourrons donner lieu à des dérogations ponctuelles données par les Cadres en lien avec les Chefs de services.

Pour certains services uniquement, il est prévu les adaptations suivantes :





Pédiatrie : visite dérogatoire possible du deuxième parent sur autorisation du pédiatre avec respect des précautions et consignes spécifiques d'hygiène. Le parent qui reste la nuit sera testé avec un PCR Covid.





Maternité et Néonatalogie : visite dérogatoire possible du deuxième parent sur horaire habituel de visite des services, avec respect des précautions et consignes spécifiques d'hygiène.





Salle d'accouchement : un seul accompagnant (choix de la parturiente) qui reste la durée de l'accouchement.





Réanimation : visite dérogatoire possible après échange avec le service."