Homicide de Christophe Catta à Lucciana : la PJ lance un appel à témoins

Les faits s'étaient déroulés le lundi 6 septembre 2021 à Lucciana.

Vers 10h50 à la résidence Campianu, un homme âgé d'une trentaine d'années, connu des services de police et de justice, avait été gravement blessé par une balle qui l'a atteint au visage alors qu’il sortait en véhicule de sa résidence.

Prise en charge par les secours, la victime avait été évacuée vivante vers le centre hospitalier da Bastia puis transférée sur l’hôpital de Nice en raison de la gravité de ses blessutes.

Une enquête pour " tentative d’assassinat en bande organisée" avait aussitôt été ouverte par le procureur de la République de Bastia et confiée, en co-saisine, à la police judiciaire et à la section de recherche, mais rapidement la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille s'était saisie du dossier.

Le mercredi 15 septembre, en fin d'après-midi Christophe Catta avait succombé à ses blessures.