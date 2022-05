Homicide Aleria : le tireur présumé s'est rendu

Selon ce qu'il nous a été donné d'apprendre, l'homme qui s'est rendu aux gendarmes et la victime seraient tous les deux d'origine marocaine.

Cette reddition venait mettre un terme à la fin d'après-midi tragique qu'a connue ce samedi Aleria.



Auparavant, pour des raisons qui restent à déterminer, on aurait vu la victime tenter d'échapper au courroux de l'homme qui le poursuivait.

Puis il y a eu les coups de feu - plusieurs - avant que le tireur n'atteigne la victime et finisse par lui ôter la vie.



Les secours rapidement sur place n'ont pas en tout cas réussi à la ranimer.

Il appartient désormais à la gendarmerie, qui a procédé aux premières constatations et à laquelle le procureur de la République de Bastia a confié le dossier, de déterminer les raisons qui ont amené le tireur présumé à agir de la sorte sur le parking d'Aleria ?