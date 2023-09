Histoire… d'eau à la CAB : et si on adoptait une tarification sociale ?

Une facture salée qui n’était pas du goût des membres du conseil communautaire de Bastia. Pour cette réunion de rentrée, qui s’est tenue le 18 septembre, l’ambiance est restée cordiale, mais des divergences sont apparues lors de la présentation du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable. La séance, présidée par Louis Pozzo di Borgo, le président de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) et Pierre Savelli, le maire de Bastia et vice-président, évoquait notamment les missions réalisées en 2022 par Acqua Publica, la régie de distribution et de gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la CAB.







Plus de 100 € d’augmentation depuis le 1er janvier 2023







Le rapporteur de l’exercice 2022 de la régie des eaux, Gérard Romiti, a souligné l’augmentation des investissements de 46% pour le service d’assainissement et de 50% pour celui des eaux potables, afin de moderniser le système jugé vétuste. De même, le vice-président chargé de l’eau indique que la perte de volume entre les eaux distribuées et celles consommées est estimée à 22%, ce qui justifie cette augmentation de budget.



Le prix de l’eau potable au mètre cube a été diminué de 20 centimes sur l’année, tandis que pour rééquilibrer les comptes, le prix du service d’assainissement est passé en un an de 1,96€ par mètre cube à 2,98€, ce que ne manque pas de contester l’opposition. « Si vous diminuez le mètre cube de 20 centimes d’un côté et que vous augmentez le mètre cube à l’assainissement d’un euro, cela veut dire que la facture augmente de 80 centimes par mètre cube. Quand on sait qu’un couple consomme 120 mètres cube par an, ça leur revient à 100€ de plus chaque année, c’est considérable, fulmine le conseiller communautaire Jean Zuccarelli. De plus, il ne faut pas oublier que la taxe sur les ordures ménagères a été augmentée de 50%, ce qui a conduit à une augmentation entre 200 et 300€ par an pour les ménages. » Le conseiller d’opposition s’émeut notamment du fait que ces augmentations touchent les foyers indistinctement, quels que soient leurs niveaux de revenu, locataires comme propriétaires, et pointent la hausse conséquente que cela peut représenter dans un budget, à plus forte raison en période d’inflation.







Réflexion autour d’une tarification sociale de l’eau







Le premier édile de la ville le concède, « cela représente beaucoup et nous le déplorons », mais Pierre Savelli tient toutefois à rappeler que ce choix a été présenté au conseil communautaire, alors qu’il fallait rééquilibrer le budget de la régie des eaux pour « corriger les erreurs qui ont été faites précédemment », assure-t-il. « Malgré cela, nous constatons que la qualité du service est excellente, que le rendement des réseaux s’améliore, et de gros travaux doivent commencer sur Pietranera, San Martino et Santa Maria di Lota où 3 millions seront investis pour refaire les réseaux », indique le maire de Bastia.







Pour le conseiller d’opposition Jean Zuccarelli, ce problème aurait pu être évité si la municipalité avait mis en place « une tarification sociale, qui responsabilise le contribuable sur le coût de ce qu’il consomme et qui, pour les ménages qui justifient de revenus modestes, permettent d’avoir un tarif moindre », comme il dit le réclamer de ses vœux depuis de nombreuses années. Cette solution, que Jean Zuccarelli imagine comme un barème progressif en fonction de ces besoins — comme peut le faire EDF par exemple — ne déplaît pas à Pierre Savelli, qui s’est déjà penché sur le sujet. Toutefois, le maire rappelle avec pragmatisme que « pour mettre en place une telle tarification, il faut avoir accès à ces informations. Or, le RGPD existe et ces données sont en possession de la Caisse d’allocation familiale. Nous sommes en discussion avec eux pour savoir comment avoir accès à ces données et mettre en place un tarif social ».

Pour l’heure, le maire souhaite encore discuter de cette question avec le conseil d’administration d’Acqua Publica avant de prendre une décision.