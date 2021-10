Hippodrome de Vignetta : le Grand Prix de la Ville d’Ajaccio à Laurent Doreau et à son cheval "Wonder Chop"

Parmi eux le Grand Prix de la Ville d’Ajaccio que le Maire, Laurent Marcangeli, accompagné de Stephane Vannucci, adjoint aux sports, a remis au vainqueur de la course à 14h30.

Une présence remarquée par certains habitués « on fait pas de politique, mais c’est bien d’avoir des élus qui partagent ce moment avec nous ! »

Un partage voulu par Gilles Leca, président de la Société des Courses d’Ajaccio qui explique :« C’est une belle journée, le soleil est au rendez-vous ! Le but est que les gens passent un bon moment en famille, à regarder les courses, jouer à la pétanque ou encore en buvant un verre à la buvette. Nous avons également prévu un repas avec du veau pour lancer cette demi journée»

Dans la foulée, les premiers paris sont lancés par les plus aguerris, comme ce groupe d’amis venus du Taravu : « On suit les courses depuis 50 ans, nous sommes des vrais passionnés !"

Et par les plus novices comme ces deux amies ajacciennes venues plutôt pour profiter d’une belle journée en tentant malgré tout leur chance « on mise sur un cheval qui a un joli nom, ou que l’on trouve beau ! » lancent-elles, complices.

Les plus jeunes quant à eux ne sont pas les moins informés, Timéo et Baptiste expliquent avoir parié sur un cheval après avoir étudié les poids et les victoires de chaque concurrent !

Une passion qui semble aller bon train, malgré la nostalgie des plus anciens qui se rappellent des grandes festivités des courses d’antan : "la micheline faisait jusqu’à 5 voyages de passagers tant il y avait du monde » précise François, un habitué.

Le Grand Prix de la Ville d’Ajaccio a été remporté par le jockey Laurent Doreau et son cheval Wonder Chop, suivi par Christophe Billardello avec Palatinu. En troisième position Sarah Callac et son cheval Galopin de Maulde.

6 autres courses récompensaient les meilleurs chevaux de la saison.