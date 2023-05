Hippisme : Le Championnat méditerranéen des jockeys fait étape à Prunelli-di-Fiumorbu

Pour la première fois de son histoire, le Championnat méditerranéen des jockeys fera escale en Corse ! L’hippodrome de Prunelli accueillera ainsi, dimanche prochain, les meilleurs jockeys de la Méditerranée. Cette rencontre sportive, qui vise à réunir les passionnés de chevaux et d'hippisme de la Méditerranée, est organisée par l'Union Hippique de la Méditerranée et sur place par la Fédération Régionale des Courses Hippiques de Corse et la Société des Courses de Prunelli di Fiumorbu.

Parmi les jockeys qui seront présents, nous pourrons voir des compétiteurs de la Lybie, de l'Algérie, du Maroc, de la Sardaigne, de l'Italie, de la Roumanie... Mais la Corse sera également représentée par Laurent Doreau, un jockey installé sur l'île depuis de nombreuses années.



Au-delà de la compétition, la Fédération corse, présidée par Jean-Baptiste Andreani, souhaite également faire découvrir la beauté de l'île à ses hôtes de la Méditerranée, à travers ses paysages, ses traditions et sa culture. C'est pourquoi un itinéraire culturel est prévu pour accompagner cet événement, avec des découvertes culinaires, patrimoniales et culturelles à la clé.

Cette compétition hippique inédite en Corse s'annonce comme un événement incontournable pour les amateurs de sport équestre et de rencontres interculturelles.