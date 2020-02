Henri Matisse fait son retour en Corse. Une acquisition exceptionnelle pour le patrimoine culturel insulaire

"En Corse j'étais ébloui, là tout brille", c'est ainsi que Henri Matisse décrivait l'ile de beauté. Amoureux d'Ajaccio, le peintre y a séjourné durants plusieurs mois en 1898 et y a réalisé une cinquantaine de tableaux. Il s’agit d’un évènement dans l’histoire de l’art du XXème siècle, c’est en effet à Aiacciu que Matisse découvre la Méditerranée, la couleur et la lumière du Sud. Son art, jusque-là influencé par l’impressionnisme, bascule vers une simplification du dessin, des formes et une explosion de la couleur et de la lumière. Les prémices du fauvisme sont jetées !Seul 7 de ces derniers sont visibles en France et il n’y a que cette œuvre qui représente la mer, ce qui en fait sa rareté.Plusieurs acteurs ont contribué à cette démarche dont Jean-Marc Olivesi, conservateur du patrimoine de la maison Bonaparte et Jacques Poncin, auteur de « Matisse à Ajaccio ».C’est avec émotion que Josepha Giacometti, Conseillère exécutive de Corse déléguée à la culture, a rappelé que cette acquisition " est importante car elle illustre ce qui relève à la fois de la réappropriation et du rayonnement, fils conducteurs de notre politique patrimoniale. "Pour Gilles Simeoni : « il y a déjà une vision très claire des parcours culturels et des expositions qui vont pouvoir être organisés autour de ce tableau. »Henri Matisse est considéré par les historiens de l’art comme le plus grand peintre du XXème siècle avec Picasso. C’est dans le salon d’honneur de la Collectivité de Corse à Aiacciu et en présence de nombreux élus et invités que l’œuvre de l’artiste a été présentée.