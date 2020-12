Henri Malosse : "Le crépuscule des bureaucrates"

Dans ce récit à clés, l’auteur passe en revue les dérives de la bureaucratie bruxelloise qui ont entraîné l’explosion de l’aventure européenne. À travers les portraits à la fois attachants et acides des personnages qu’il met en scène, on pénètre les arcanes des administrations communautaires et l’on comprend, horresco referens, les raisons du dévoiement de l’ambition des Pères fondateurs de l’Europe.





18 novembre 2021 : Bruxelles ne répond plus. Le quartier européen est abandonné aux SDF et aux chiens errants. La Commission est aux abonnés absents. Le Parlement a cessé de siéger. Les eurocrates sont confinés chez eux. Mais le Covid n’y est, cette fois, pour rien. Si les institutions de l’Europe ont fermé boutique, c’est parce que la veille, le Conseil des ministres, convoqué pour la réunion de la dernière chance, s’est séparé sans approuver de budget.





Les caisses sont vides. L’Union européenne a vécu. Les 27 États membres reprennent chacun leurs billes. Et déjà les premiers bruits de bottes se font entendre.

Le projet européen est-il définitivement enterré ?

Frédéric Lassource, le dernier assistant de Jean Monnet, et Pascal Dalando, un ancien président d’une institution de l’UE, ne peuvent s’y résoudre. Avec quelques amis, ils décident de ne pas baisser les bras.

