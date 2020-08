Haute-Corse : trois interventions des pompiers pour des compteurs électriques en feu

MV le Dimanche 30 Août 2020 à 10:07

Les pompiers de la Haute-Corse sont intervenus trois fois dans la nuit entre samedi 29 et dimanche 30août, à cause de la foudre et des forts orages. Un compteur électrique a d'abord été touché à Monticello. La foudre est ensuite tombée sur une maison à Sainte Lucie de Moriani vers 2h30. Une troisième intervention a eu lieu vers 4 heures à Calvi.



Les pompiers de l'Ile-Rousse sont intervenus la nuit dernière vers 3 heures du matin pour un incendie qui s'est déclaré dans une habitation sur la commune de Munticellu, lieu dit Sainte Suzanne. Selon les premiers éléments qui restent à vérifier ce serait la foudre qui aurait déclenché un incendie au compteur de la maison. Sur place, les pompiers avec à leur tête le lieutenant Barthélémy Guerrini, chef des opérations de secours ont dans un premier temps mis à l'abri les occupants: deux adultes et deux enfants avant de combattre le feu.

Malheureusement l'habitation était entièrement ravagée.



Plis tard dans la nuit, vers 3h10 ce sont les pompiers de Moriani qui ont du éteindre un feu provoqué toujours par un compteur électrique sur la commune de Sainte Lucie de Moriani, lieu dit Punticchiu.



Vers 4 heures du matin, en Balagne, la foudre est à nouveau tombée sur un compteur électrique à Pietramaggiore (Calvi). La rapide intervention des pompiers a permis d'éteindre rapidement le feu. Orages en Corse : des records de pluie battus

