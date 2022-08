Haute-Corse : trois accidents de la route font cinq blessés

Le premier accident a eu lieu à Monticello où un jeune homme de 21 ans qui marchait sur un trottoir dans les environs du stade a été violemment renversé par un automobiliste qui avait perdu le contrôle de son véhicule. Gravement blessée, la victime, âgée de 19 ans, a été secourue par les pompiers et transportée par l'hélicoptère de la sécurité civile au centre hospitalier de Bastia. Son pronostic vital est engagé.



À Rogliano, en début d'après midi de ce lundi, une femme de 28 ans a été victime d'une chute à moto et s'est cassé un poignet. Elle a été transportée par les pompiers de Sisco à l'hôpital de Bastia de Bastia.



C'est enfin vers 16h30 sur la commune de Tallone qui a eu lieu le troisième sinistre de la journée. Dans la collision entre deux voitures,une jeune fille de 13 ans et une femme de 30 ans ont été légèrement blessées. Prises en charge par les secours, elles ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bastia.