Haute-Corse : quatre blessés dans trois accidents de la route

Le premier accident a eu lieu dans la soirée de jeudi, v ers 20h20 à Luccian a . Pour une raison qui reste à déterminer, deux véhicules sont entrés en collision au niveau de l' auto casse. L égèrement blessée, une femm e de 36 ans a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier de Bastia.



Dix minutes plus tard, à 20h30, à Sainte-Lucie-de-Moriani , un adolescent de 16 ans a fait une chute à moto sur la route du village. Pris en charge par les pompiers de Cervioni , la victime, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital de Bastia.



Le troisième accident a eu lieu ce vendredi 12 aout vers 3h50. L e conducteur d’une voiture a perdu le contrôle de son véhicule à Lavasina , commune de Brando. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux et a fini s a course vingt mètre s en contrebas dans la mer . Fort heureusement, malgré la chute impressionnante, le jeune homme et sa passagère, âgés de 23 et 26 ans, ont été légèrement blessés dans l'accident. Ils ont été transportés à l’hôpital de Bastia par les sapeurs-pompiers de Sisco .