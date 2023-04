Haute-Corse : plus de 90 hectares détruits dans trois incendies

Le premier feu est parti samedi 1er avril à San Giovanni-di-Moriani où il a parcouru 80 hectares. Les deux foyers ont nécessité l'intervention de 2 canadair et deux groupes d'intervention. Les flammes qui se développent, pour le moment, à des endroit difficilement accessibles ne constituent aucune menace.



Le deuxième incendie de Pietra-di-Verde, a parcouru 10 hectares, dans une zone sans habitations. Ce dimanche plusieurs moyens et une vingtaine de sapeurs-pompiers ont sur les lieux pour venir au bout du feu.



Enfin, dans le Haut Taravo, dans le secteur du Coscione, le feu s'est déclaré vers 21 heures de samedi samedi soir.

Les flammes ont détruit 2,5 hectares de végétation et l’intervention est toujours en cours ce dimanche matin.