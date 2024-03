Haute-Corse : les pompiers mobilisés sur plusieurs départs de feu ce dimanche

Les sapeurs pompiers de Haute-Corse ont été mobilisés sur plusieurs départs de feux ce dimanche. Depuis 8 heures du matin pas moins de 10 incendies ont été signalés sur la commune de Feliceto, ainsi que à Zalana, Sisco, Prunelli di Fiumorbo, Loreto di Casinca, Olmeto di Tuda, Sorbo Ocagnano, Lucciana et Cagnano.



Sur ces dix sinistres, sept ont été éteints et trois ont été maîtrisés. Environ cinq hectares de terrain ont été parcourus au total. Le plus important incendie, ayant parcouru deux hectares à Zalana, a été maîtrisé.



Les pompiers surveillent de près la situation notamment en raison du vent fort, avec des rafales dépassant les 100 km/h.