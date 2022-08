Haute-Corse : l'action du préfet saluée par l'association des maires

"L’ensemble des maires et des élus locaux du département ont tissé de solides liens avec François Ravier qui a toujours été à l’écoute de nos problématiques" écrit notamment Ange-Pierre Vivoni, président de l'association des maires de Haute-Corse.

"Il est un homme d’actions qui a su gérer avec détermination, patience et calme des situations souvent difficiles".





Les maires ont tenu à le remercier "pour son écoute permanente, son sens de la générosité, de la courtoisie et de l’efficacité. De la crise Covid à la signature des différents programmes de France Relance, du renforcement des missions de l’Etat pour soutenir nos collectivités locales et nos EPCI à une réorientation souple des crédits de la DETR, les élus de la Haute-Corse ont toujours pu compter sur son soutien sans faille au service de la défense de nos populations".

L'association qui n'omet pas de souhaiter la bienvenue à son successeur, Michel Prosic, qui était préfet du Lot, exprime le meilleur pour François Ravier dans ses nouvelles fonctions. "Nous lui disons également : « A très vite, monsieur le Préfet ». Les amoureux de la Corse ne tardent jamais à revenir dans l’île.