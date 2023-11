Haute-Corse : encore un épisode de vent fort

Au niveau du département, l'heure est désormais au bilan.

Après avoir été activé cette nuit le centre opérationnel départemental est repassé en mode veille en prévision de cet épisode de vent fort, mais, "il peut être réactivé à tout moment en fonction de l’évolution de la situation" précise la préfecture.

EDF a levé l’état de crue sur le Golo et de manière générale, tous les cours d’eau du département ont amorcé leur décrue.





3 000 clients privés d'électricité

Ce vendredi matin, les services d’EDF signalent 3 000 clients privés d’électricité dans le département.

Au niveau du réseau de téléphonie, l’opérateur Orange indique que 100 clients sont privés de réseau sur le secteur Antisanti et San Giovanni di Moriani.

Dans le Cap Corse si le « réseau fixe » fonctionne sur Groupe Électrogène Orange,en revanche, le réseau mobile n’est pas encore rétabli, les équipes d’Orange sont en contact avec EDF pour prioriser les rétablissements.



Aéroport de Calvi : vols suspendus

La tempête a également eu quelques conséquences sur les transports.

Ainsi, les vols prévus au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Calvi sont momentanément suspendus et les bateaux n’accosteront qu’à partir de 14 heures dans les ports de département. En revanche sur les chemins de fer de la Corse tous les trains circulent normalement.

Sur le plan routier, l 'accès la RD 618,à Corscia, est désormais possible après l’éboulement survenu dans la nuit.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus 6 fois au cours de la nuit pour des interventions liées à l’évènement météorologique.

Les forces de l’ordre – gendarmerie et police, ne signalent aucune intervention en lien avec la mise en place de l’alerte orange « vent ».

Des dégâts matériels sont néanmoins signalés dans la Restonica.

(voir par ailleurs)