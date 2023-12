Haute-Corse : deux accidents de la route font trois blessés légers

À 23h30 au rond-point de Migliacciaro, commune de Prunelli di Fiumorbu, que les pompiers ont secouru deux personnes victimes d'un accident de la circulation. Les deux jeunes hommes impliqués dans le sinistre, âgés de 23 et 30 ans, ont été légèrement blessés et évacués par les secours à l'hôpital de Bastia. Une seule moto était impliquée dans le deuxième accident qui a eu lieu à 2h50 à Pietranera, commune de San-Martino-di-Lota. Le motard, un homme de 29 ans, légèrement blessé, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Lisula et transporté au centre hospitalier de Falconaja.